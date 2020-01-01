منظمة الصحة العالمية: السلالة الجديدة لكورونا "ليست خارج السيطرة"

جنيف /سما/ أ ف ب

اكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين ان السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في المملكة المتحدة "ليست خارج السيطرة"، داعية الى تطبيق الاجراءات الصحية التي اثبتت فاعليتها.

وقالت ماريا فان كيرخوف المسؤولة عن التعامل مع الوباء في المنظمة في مؤتمر صحافي ان "السلالة التي تدرس حاليا ابلغت (المملكة المتحدة) منظمة الصحة العالمية في شأنها في 14 كانون الاول/ديسمبر".

واضافت "قالوا لنا انهم يدرسون زيادة في نسبة تكاثر الفيروس تراوح بين 1,1 و1,5".

واعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الاحد ان "السلالة الجديدة خارج السيطرة" ما اثار قلقا في مختلف انحاء اوروبا، رغم ان لا دليل الى الان على ان هذه السلالة تؤدي الى اشكال اكثر خطورة او تقاوم اللقاحات بحسب الخبراء.

وقال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين للصحافيين "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز الى حد بعيد عتبة 1,5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها. بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".

وهذه التصريحات بمثابة رد على ما اعلنه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الاحد اذ اعتبر ان "السلالة الجديدة هي خارج السيطرة".

واضاف راين "رغم ان الفيروس بات اكثر فاعلية الى حد ما على صعيد الانتشار، يمكن وقفه"، مؤكدا ان "الاجراءات المعمول بها حاليا في محلها. علينا مواصلة القيام بما قمنا به" حتى الان.

وتابع "قد يكون علينا ان نفعل ذلك بكثافة اكبر بقليل ولوقت اطول للتأكد من قدرتنا على السيطرة على هذا الفيروس".

ومنذ الاحد، اغلقت دول عدة حدودها امام الوافدين من المملكة المتحدة وجنوب افريقيا حيث ظهرت السلالة الجديدة لكوفيد-19.

من جهته، اعتبر مدير منظمة الصحة تيدروس ادهانوم غبريسوس انه ينبغي وقف انتشار كل سلالات الفيروس "في اسرع وقت ممكن" لانه "كلما تركناها تتفشى، بات في امكانها ان تتحول".

وقال "اذكر مجددا جميع الحكومات وجميع المواطنين بأهمية اتخاذ الاجراءات الوقائية الضرورية للحد من انتقال" العدوى.

ولفت الى أن "تحول الفيروسات مع الوقت" هو أمر طبيعي، مؤكدا ان لا شيء يثبت حتى الان ان السلالة الجديدة التي تم رصدها في المملكة المتحدة "قادرة أكثر على التسبب بمرض خطير او بالوفاة".