أشكنازي: لا يجب العودة للوراء للاتفاق النووي مع إيران

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي أنه يجب ألا تعود الولايات المتحدة الأمريكية مجددا إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وجاء ذلك خلال، اليوم (الاثنين) خلال استقباله نظيره البرتغالي سانتوس سيلفا.

واستعرض أشكنازي خلال اللقاء مع سيلفا الوضع في الشرق الأوسط بعد اتفاقيات التطبيع والمطالبة الإسرائيلية بتجريم حزب الله والاعتراف به كمنظمة إرهابية.

وقال أشكنازي: "نحن ندرك الحاجة الحقيقية لاعتماد نهج جديد ونموذج مختلف للشراكة بين إسرائيل وهيئات الاتحاد الأوروبي ونحن واثقون من أن البرتغال بصفتها رئيس الاتحاد الأوروبي ، ستتصرف".

وأضاف أن "الانتقال من خطاب الضم إلى خطاب التطبيع أدى بعدد من الدول الأوروبية لتغيير أنماط التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الحكومة البرتغالية للانضمام إلى هذه الموجة".

وأوضح أن التغييرات التي حدثت في الشرق الأوسط أدت إلى خلق محورين رئيسيين: محور الدول التي اختارت طريق السلام ومحور الدول بقيادة إيران وفروعها الذي يختار الحرب.

وتحدث أشكنازي مع الوزير البرتغالي حول أهمية الصراع في إيران، قائلا: لدينا مصلحة عالمية مشتركة في مواجهة التهديد الإيراني معًا ومنع الترويج لبرنامج أسلحة نووية من شأنه تقويض أمن المنطقة بأسرها ووضع لهجة عدوانية من شأنها تغيير التوازن في الشرق الأوسط.

وخلص وزير الخارجية إلى أن "عام 2020 ليس عام 2015، ولا يمكن إعادة العجلة إلى الوراء ولا يجب الرجوع إلى الاتفاق النووي مع إيران بشكله الحالي".

وأكد أنه يجب على أوروبا أن تضع مطالب واضحة على إيران تنسجم مع الواقع، وهذا ضروري لخلق مستقبل أكثر أمناً.