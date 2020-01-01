نتنياهو وكوشنر: هناك مزيد من اتفاقيات السلام قريبًا

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن المزيد من اتفاقيات السلام مع الدول العربية والإسلامية ستكون في الطريق خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع 4 اتفاقيات مهمة خلال 4 أشهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض الذي وصل صباح اليوم إلى إسرائيل، حيث التقى نتنياهو، وكان مقررًا أن يلتقي مع بيني غانتس الذي دخل في عزل صحي بسبب مخالطته لمصاب بكورونا، ويتوقع أن يلتقي غدًا مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي قبيل سفره إلى المغرب.

وتطرق نتنياهو خلال المؤتمر إلى إنجازاته السياسية وللأزمة الحالية في إسرائيل، وقال إنه عمل على جلب ملايين اللقاحات للإسرائيلين، وجعلها من الدول الأولى التي جلبت اللقاح، ثم أتى بـ 4 اتفاقيات سلام، ويقف بحزم ضد إيران، ويحافظ على تعاون وثيق مع الولايات المتحدة، ونعمل على تحقيق اقتصاد إسرائيل ليكون من بين الأكثر تقدمًا في العالم.

وأشار إلى أنه عمل كل ذلك من أجل الجمهور وأنه يعمل بجد من أجل منع إجراء انتخابات غير ضرورية، مشيرًا إلى أنه توصل أمس إلى اتفاق مع حزب أزرق - أبيض كان سيسمح بمنع التوجه نحو الانتخابات، لكن لأسباب داخلية وضغوط على بيني غانتس قرر التراجع وبات يجر إسرائيل لانتخابات غير ضرورية في خضم أزمة كورونا.

وقال "يحزنني أنه بدلاً من السماح للحكومة بالعمل من أجل المواطنين، فإن هناك من يصر على الاستمرار للعمل في حكومة داخل حكومة، في محاولة فاشلة لكسب الأصوات لحزب منهار .. نحن لا نريد الانتخابات لكن على استعداد لها وسنفوز لأن الجميع يرى انجازاتنا".

من جهته قال جاريد كوشنر، إن إدارة بلاده تمكنت من وضع إطار جديد حقق تقدمًا لإسرائيل وللعالم كله، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى ستنضم لاتفاقيات السلام.

وأضاف بكلمات مقتضبة "غدًا سنحقق تقدمًا جديدًا لاتفاق أبراهام من خلال تسيير رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المغرب".

ووصل كوشنر كبير مستشاري صباح اليوم على رأس وفد أميركي، إلى تل أبيب، في زيارة ستستمر حتى يوم غد قبيل مغادرته على رأس وفد مشترك إلى المغرب.

ويرافق كوشنر، آفي بيركوفيتش المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وناقش الطرفان الاستعدادات للرحلة التي ستنطلق من مطار اللد "بن غوريون" إلى المغرب ومضمون المحادثات التي ستجري هناك.

وسينضم إلى الوفد الأميركي، وفد إسرائيلي برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز.

وخلال الزيارة للمغرب، ستعقد اجتماعات مع كبار أعضاء الحكومة المغربية بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه.

وستعرض الاجتماعات خططًا للارتقاء السريع بالعلاقات بين الدول في المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية، وإمكانية إعلان افتتاح سفارة.

وأقامت السفارة الأميركية في القدس، بعد ظهر اليوم احتفالا على شرف كوشنر، لتلخيص أنشطة الإدارة الحالية، ودعمها لإسرائيل ولتعزيز السلام على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث أقيم الحفل بالتعاون مع الصندوق القومي اليهودي.