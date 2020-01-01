قناة عبرية: غواصة إسرائيلية تتحرك باتجاه مياه الخليج.. لهذا الهدف

القدس المحتلة / سما /

نقلت قناة كان العبرية عن مصادر استخباراتية عربية قولها إن "غواصة عسكرية إسرائيلية عبرت قناة السويس الأحد علنًا من فوق الماء، مشيرة إلى أنها ستتوجه نحو الخليج العربي".



ووفقا للقناة العبرية، فإن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة مصرية وفي ظل فترة متوترة بين إسرائيل وإيران.



وبحسب تقديرات المسؤولين الاستخباراتيين، فإن الغواصة التي عبرت البحر الأحمر ستتوجه صوب الخليج العربي. وقال المسؤولون الاستخباراتيون لقناة كان، إن إسرائيل حاولت من خلال هذا التواجد البحري نقل رسالة إلى طهران.



الجدير بالذكر أن إسرائيل ضاعفت استعداداتها خلال الآونة الأخيرة تحسبا لأي رد انتقامي إيراني على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.



وكان رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي قد تطرق اليوم إلى التوتر مع إيران، حيث هدد إيران وشركائها في المنطقة من مغبة التعرض لأي أهداف إسرائيلية.



وقال كوخافي إن "جيشه سيهاجم بقوة كل من يشارك بالتعرض لأهداف إسرائيلية"، محذرًا إيران من الإقدام على أي عمل ضد إسرائيل.