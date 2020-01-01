موعد ومعلق مباراة ارسنال ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

لندن / سما

أعلن مصادر رياضية لندنية، عن موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2020 في إطار منافسات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقالت إن موعد مباراة ارسنال ومانشستر سيتي على استاد الإمارات، الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، 11:00 وفق وقت السعودية وقطر والبحرين والعراق.

وأفادت بأن اللقاء يبدأ الساعة 08:00 بتوقيت لندن، 09:00 حسب وقت تونس والمغرب والجزائر، 10:00 وفق التوقيت المحلي في مصر وفلسطين وليبيا والأردن والسودان ولبنان وسوريا.

وكان ارسنال قد تغلب على السيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي بثنائية نظيفة، لكنه خسر منه لاحقا في البريميرليغ بهدف دون رد أحرزه الإنجليزي رحيم سترلينغ.

معلق مباراة ارسنال والسيتي:

وتبث هذه الموقعة المنتظرة على قنوات بي إن سبورت الأولى والثانية المشفرة (beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وأربع قنوات إنجليزية.

وتنطلق مباراة السيتي وارسنال في الكأس، بعد نهاية لقاء بيرنتفورد ضد نيوكاسل يونايتد لحساب الدور ذاته التي تقام في ملعب غريفين بارك وتبث عبر بي إن سبورت الثانية بتعليق عادل خلو.

وتستكمل مواجهات ربع نهائي الرابطة الإنجليزية المحترفة غدا، إذ يستضيف ستوك سيتي نظيره توتنهام في استاد بريطانيا، فيما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على إيفرتون في جوديسون بارك.