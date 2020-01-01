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اول تعليق من حماس على عملية باب حطة البطولية

الإثنين 21 ديسمبر 2020 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اول تعليق من حماس على عملية باب حطة البطولية



غزة / سما /

ثمنت حركة "حماس" مساء يوم الإثنين، عملية باب حطة البطولية، موجهةً التحية لأهالي قباطية وجنين القسام؛ فاليوم أعراس الشهادة تقام في بيوتهم من أجل الأقصى ودفاعا عنه.

وأكّدت "حماس" في بيان صحفي، على أنّ بطولة شعبنا في الدفاع عن الأقصى هي عنوان المرحلة، فدماء الشهادة على باب حطة هي رسالة للمتطرفين والمستوطنين الذين يقتحمون الأقصى، ويحاولون تأدية طقوسهم التلمودية.

وحذر الاحتلال من تماديه في الاعتداءات على المسجد الأقصى، والسماح للمتطرفين بانتهاك حرمته، فشعبنا الفلسطيني جاهز للرد على عدوان الاحتلال.

وأضاف أنّ عملية باب حطة هي رسالة لكل من اختار التطبيع متجاوزاً حقوق شعبنا وأمتنا في المسجد الأقصى، عودوا إلى رشدكم، فالمسجد الأقصى ينتظر منكم النصرة والدعم وليس التطبيع مع عدو مجرم قاتل.

#حماس #غزة #عملية باب حطة #القدس

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