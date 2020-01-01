موعد ومعلق مباراة برشلونة وبلد الوليد والقنوات الناقلة مجانا

مدريد / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى (الليغا).

وقالت إن موعد مباراة برشلونة اليوم ضد بلد الوليد على ملعب نيوفو جوسي زوربيلا، الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والأردن وفلسطين والسودان وليبيا، 10 وفق وقت توتس والجزائر والمغرب.

وتبدأ مباراة الذهاب بين البارسا وبلد الوليد، في تمام 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت والبحرين، 01:00 (صباح الأربعاء) وفق وقت سلطنة عمان والإمارات.

ولم تشهد قائمة (البارسا) لمواجهة بلد الوليد أي مفاجآت، إذ تواجد فيها اللاعبون الأساسيون الذين يشكلون القوام الرئيسي للفريق، باستثناء استمرار غياب الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة المتجددة.

معلق مباراة برشلونة وبلد الوليد:

وتنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 3، beIN Sports 4K) بصوت المعلق يوسف سيف، بالإضافة إلى ست محطات أجنبية مشفرة بالإنجليزية والإسبانية.

ويسعى برشلونة إلى العودة للمنافسة على الصدارة، إذ يملك 21 نقطة في المركز الخامس بفارق 8 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما يعاني بلد الوليد بالمركز 18 برصيد 14 نقطة فقط.

وتجري مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، في نهاية يوم كروي بالليغا الإسبانية، يشهد لقاء فياريال وأتلتيك بيلباو، أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد، هويسكا وليفانتي، إلتشي وأوساسونا، إشبيلية وفالنسيا.