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مدير صحة بيت لحم: نسبة المصابين بـ"كورونا" الذين تظهر عليهم أعراض أعلى ممن لا تظهر عليهم

الإثنين 21 ديسمبر 2020 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير صحة بيت لحم: نسبة المصابين بـ"كورونا" الذين تظهر عليهم أعراض أعلى ممن لا تظهر عليهم



بيت لحم / سما /

 قال مدير صحة بيت لحم شادي اللحام إن نسبة المصابين بفيروس "كورونا" الذين تظهر عليهم أعراض، أعلى من الذين لا تظهر عليهم.

وأوضح اللحام، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، مساء اليوم الاثنين، أن نسبة إشغال غرف العناية المكثفة في المحافظة بلغت 100%، فيما وصلت في غرف العناية المتوسطة إلى 70%.

وأضاف أن وزارة الصحة تتعامل مع جميع المحافظات كوحدة واحدة، ففي حال اكتظاظ المستشفيات في المحافظة يتم تحويل المرضى إلى المستشفيات في المحافظات القريبة أو إلى مستشفيات محافظة أريحا والأغوار، أو بلدة ترمسعيا لقربها جغرافيا، في حال اكتظاظ مستشفى دورا الحكومي.

ولمناسبة قرب الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، شدد اللحام على ضرورة التزام كافة المواطنين بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي في هذه المرحلة الحرجة، في ظل التفشي الواسع للفيروس.

#صحة بيت لحم #فيروس كورونا

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