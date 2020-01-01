  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير مستشفى هوغو تشافيز: الخطر بنوعية اصابات كورونا وحاجتها الدخول للمشافي

الإثنين 21 ديسمبر 2020 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير مستشفى هوغو تشافيز: الخطر بنوعية اصابات كورونا وحاجتها الدخول للمشافي



القدس المحتلة / سما /

قال مدير مستشفى هوغو تشافيز الدكتور باسل بواطنة، إن الخطير في المرحلة الحالية ليس عدد الاصابات بكورونا وانما نوعية الاصابات التي تظهر عليها اعراض المرض وتستدعي حالتها الادخال للمشفى.

وأضاف بواطنة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن هناك عددا كبيرا من الاصابات التي تسجل يتم ادخالها الى المشافي نظرا للأعراض الخطيرة التي تظهر عليها.

واشار الى أن كافة الأسرة في مستشفى هوغو تشافيز مليئة بالمرضى سواء المنامات أو العناية المكثفة، فيما تتراوح الأعراض بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة.

وبين بواطنة أن 28 مريضا يرقدون في المشفى بينهم 8 في غرف العناية المكثفة، وأن هناك 3 مرضى في الثلاثينات من أعمارهم، و3 آخرين في الأربعينات من أعمارهم، والبقية من عمر ٦٠ فما فوق.

#مستشفى هوغو تشافيز #فيروس كورونا #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب وفاة الشيخ راجح العجمي في السعودية

رابط نتائج مفاضلة الماجستير والدبلومات 2020 في جامعة دمشق

سيقلب موازين القوى ويغير وجه الشرق الأوسط.. تحالف سعودي تركي يلوح بالأفق

رابط التقديم على الكلية البحرية 2020 وزارة الدفاع العراقية

وزير الصحة الالماني يزف أخباراً سارة بشأن فعالية اللقاحات لمكافحة سلالة كورونا الجديدة

المستشفى الأمريكي يفتح أبوابه اليوم .. وغير مخصص لهذه الفئة

العثور على جثة مستوطنة شمال الضفة والاشتباه الأولي بأنها عملية قومية

الأخبار الرئيسية

7

استشهاد شاب عند باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس

"حماس" تُعقب على الاستعدادات لعقد اجتماع للمجلس المركزي دون اجماع

الجيش

جنود في الجيش الإسرائيلي يتلقون رسائل تهديد نصية.. هذه فحواها

اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اعتماد مخصص مالي لمساعدة المقدسيين

وزيرة الصحة تعلن البدء بإجراء دراسة حول "مناعة المجتمع الفلسطيني" في الضفة وغزة