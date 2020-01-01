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بدء تنفيذ حكم قضائي بحق مستوطن إسرائيلي شارك في قتل عائلة الدوابشة الفلسطينية

الإثنين 21 ديسمبر 2020 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء تنفيذ حكم قضائي بحق مستوطن إسرائيلي شارك في قتل عائلة الدوابشة الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

أودع مستوطن إسرائيلي السجن اليوم تنفيذا لحكم قضائي بسجنه 10 أشهر إثر إدانته بالمشاركة في قتل عائلة الدوابشة حرقا في نابلس الفلسطينية عام 2015.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن المستوطن الذي وصف بأنه "قاصر" دخل سجن معسياهو.

وأشار الموقع إلى أنه حكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف حسمت منها 32 شهرا قضاها رهن الاعتقال، ثم وقع صفقة استئناف وإقرار بالجرم قبل نحو 5 أشهر، وتم خفض الحكم إلى 10 أشهر فقط.

وتم تعديل لائحة الاتهام بناء على ذلك حينها والاكتفاء بتهمة التآمر لارتكاب جريمة بدوافع عنصرية، فيما أسقطت عنه تهمة المشاركة والتخطيط للجريمة.

وكانت محكمة إسرائيلية قد أدانت عميرام بن أولئيل قاتل عائلة الدوابشة، التي لم ينج منها سوى الطفل أحمد، بالسجن 3 مؤبدات و20 عاما إضافية.

وراح ضحية هذه الجريمة الوالدان سعد ورهام الدوابشة وابنهما علي، فيما أصيب الناجي الوحيد أحمد بجروح بالغة الخطورة جراء العبوة الناسفة التي ألقاها بن أولئيل داخل منزل الأسرة.

وحكمت المحكمة على القاتل بدفع 258 ألف شاقل تعويضات للطفل أحمد الذي ما زال يعاني آثار إصاباته الخطيرة.

وكان القضاء الإسرائيلي قد برأ الجاني الذي اعترف بجريمته في مايو الماضي من تهمة الإرهاب مكتفيا بمحاسبته على جريمة قتل 3 أشخاص عمدا.

#مستوطنون #عائلة دوابشة

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