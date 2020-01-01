الاعلام العبري: إصابة جندي إسرائيلي في القدس وإطلاق النار على "المنفذ"

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الاثنين بأن جنديا إسرائيليا أصيب في القدس، وأن القوات الإسرائيلية بالمكان أطلقت النار على المنفذ وحيدته.

وأصدرت شرطة إسرائيل للإعلام العربي بيانا قالت فيه إن الشرطة تلقت بلاغا حول وصول مشتبه به إلى باب حطة في البلدة القديمة في مدينة القدس حاول أن يطلق النار، وتم تحييده.

وذكرت وسائل الإعلام أن الجنود أطلقوا النار على شاب فلسطيني خارج باب حطة بالمسجد الأقصى، بدعوى قيامه بإطلاق النار من بندقية آلية نحو جندي إسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن شرطيا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة عندما سقط خلال ملاحقته المشتبه، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في أنباء عن مشتبه آخر في المنطقة.

وأشارت إلى أن القوات قامت بإغلاق باب العامود بالمسجد الأقصى.