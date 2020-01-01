حزب باكستاني يدعو للتطبيع مع إسرائيل "أرض إسرائيل ملك لليهود فقط"!

القدس المحتلة / سما /

أعلن حزب باكستاني تأييده التطبيع مع إسرائيل بعد أن بات المغرب البلد المسلم الرابع منذ آب/اغسطس الذي تعهد إقامة علاقات دبلوماسية على غرار الامارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وقال مولانا محمد خان شراني الزعيم الديني لحزب "جمعية علماء الإسلام" ورئيس مجلس العقيدة الإسلامية السابق في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، السبت، انه يدعم التطبيع مع إسرائيل، جاء ذلك من خلال توثيق أجراه الباحث البريطاني الباكستاني نور دهاري.

وعندما سئل "ما هو موقفكم من اعتراف باكستان بإسرائيل؟" رد الزعيم الديني "هذه قضية دولية وأنا أؤيد الاعتراف بدولة إسرائيل". وأضاف الشراني "المتعلمون المسلمون يجب أن يقرأوا القرآن الذي يقول فيه محمد لموسى امنحنا ارضا باسمك، او امنح شعبك ارضا، أي أنهم بحاجة إلى قراءة وفهم ما يقوله القرآن". وأشار الشراني إلى أن "القرآن والتاريخ يثبتان لنا أن أرض إسرائيل ملك لليهود فقط، وأن الملك داود بنى بيت الله في القدس للإسرائيليين وليس للفلسطينيين".

وتأتي هذه التصريحات بعد أقل من أسبوع على قيام وفد من دولة إسلامية كبيرة في آسيا لا تربطها علاقات مع إسرائيل بزيارة تل أبيب، وتحاول باكستان جاهدة انكار أي اتصال مع إسرائيل. ورد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للوئام الديني والشرق الأوسط، طاهر أشرفي قائلا "هذه إشاعات تهدف إلى إحداث فوضى من شأنها الإضرار بصورة باكستان في العالم الإسلامي".