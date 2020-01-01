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كوخافي يهدد ايران بدفع ثمن باهظ

الإثنين 21 ديسمبر 2020 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يهدد ايران بدفع ثمن باهظ



القدس المحتلة / سما /

هدد أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إيران بدفع ثمن باهظ في حال فكرت في مهاجمة أي أهداف إسرائيلية.

وقال كوخافي خلال حفل تكريم لوحدات خاصة نفذت عمليات سرية وعلنية على عدة جبهات، إنه في حال نفذت إيران أو حلفائها تهديداتها سواء من جبهات قريبة أو بعيدة، فإنهم سيدفعون ثمنها باهظ جدًا.

وأضاف "سنهاجم بكل قوة من يكون شريكًا بشكل جزئي أو كامل، كان قريبًا أو بعيدًا، في أي عمل ضد إسرائيل أو ضد أي أهداف إسرائيلية"، مشيرًا إلى أن الجيش مستعد للتعامل مع أي سيناريوهات ولديه خطط جاهزة لذلك.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي، تمكن العام الماضي من منع عمليات تسلل من الجنوب والشمال، ومنع هجمات مختلفة بفعل نشاطاته سواء من خلال الاعتقالات بالضفة الغربية أو عمليات سرية في جبهات أخرى، وكشف أنفاق على حدود غزة وغيرها، واعتراض إطلاق الصواريخ، أو من خلال وقف هجمات السايبر.

#أفيف كوخافي #الجيش الإسرائيلي #ايران #اسرائيل

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