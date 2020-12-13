مأرب للتجارة والصناعة.. أول مصنع في قطاع غزة متخصص في صناعة الشيبس

غزة / سما /

اعلنت شركة مأرب للتجارة والصناعة، انها حصلت على علامة الجودة الفلسطينية من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، كأول مصنع في قطاع غزةمتخصص في صناعة الشيبس.

وأضافت وفق بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، "نزف لعملائنا وجمهورنا الكريم، خبر حصول مصنع شيبس شركة مأرب على علامة الجودة الفلسطينية من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بتاريخ 13/12/2020، كأول مصنع في قطاع غزةمتخصص في صناعة الشيبس!



وتابعت الشركة: والذي يوافق مرور عام واحد على حصول الشركة على شهادة الجودة العالمية 22000، منوهة الى انه وبذلك تكون شركتنا حاصلة على جميع شهادات الجودة المحلية والعالمية في مجال تصنيع الشيبس



وتوجهت في ختام بيانها، بالشكر لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في شطري الوطن لجهودهم المميزة وحرصهم على تحقيق أعلى مواصفات ممكنة للمنتجات المحلية، كما توجهت بالشكر لجمهورها على ثقته بمنتجات مأرب





