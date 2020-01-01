غانتس وساعر يدخلان الحجر الصحي

القدس المحتلة / سما /

دخل بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في الحجر الصحي، بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.

وسيبقى غانتس في العزل حتى يوم السبت المقبل، حيث سيتم إجراء فحص مخبري له للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، حيث سيواصل مهامه عن بعد. كما ذكر موقع يديعوت أحرونوت.

وتبين أن غانتس خالط عضو الكنيست عن حزبه أزرق - أبيض، شاي فزان التي تبين أنها مصابة بالفيروس.

وبسبب إصابتها، دخل أعضاء من حزب غانتس في العزل من بينهم إيتان غينزبرغ، وميشال كوتلر وينش.

وفي ذات السياق، دخل جدعون ساعر زعيم حزب "أمل جديد - وحدة لإسرائيل"، في الحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.

وسيبقى ساعر في العزل حتى يوم السبت المقبل، حيث سيواصل مهامه من داخل عزله في منزله.