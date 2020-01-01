غانتس يقدم 5 مطالب لليكود ويهدد بالانتخابات

القدس المحتلة /سما/

أعلن بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، مساء اليوم الاثنين، أنه قدم 5 مطالب لحزب الليكود من أجل تمريرها، وإلا فإنه سيتم التوجه إلى الانتخابات.

وأوضح غانتس خلال اجتماع لفصيل حزبه في الكنيست، إنه نقل المطالب الخمسة إلى بنيامين نتنياهو زعيم الليكود، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تتعلق بمواصلة عمل الائتلاف الحكومي.

وتتضمن المطالب، الإبقاء على وزير القضاء من حزبه آفي نيسينكورن في منصبه، وتجنب التدخل في أي قرارات قضائية يمكن أن تضر بسيادة القانون، وضمان تمرير ميزانية 2020 - 2021، والموافقة على لوائح عمل الحكومة، والعمل وفق ما تم الاتفاق عليه بشأن التناوب وفق المواعيد المحددة.

وقال غانتس "إن رغبوا بذلك فسنتفق، وإن لم يريدوا، ستكون هناك انتخابات".

وتدور شكوك لدى الحزبين من إمكانية التوصل لحل حقيقي يمنع الانتخابات رغم اتفاقهما أمس على تمرير ميزانية العام الجاري نهاية الشهر الحالي، وتمرير ميزانية العام المقبل في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وستعقد الجلسة العامة للكنيست هذا المساء جلسة للتصويت على مشروع قانون يتعلق بالاتفاق على الميزانية، حيث يرجح أن يواجه صعوبات في تمريره في ظل معارضة أعضاء كنيست من حزب أزرق - أبيض له وللاتفاق.