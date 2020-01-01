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شركة مياه إسرائيلية تهدد بوقف المياه عن أحياء عربية في القدس

الإثنين 21 ديسمبر 2020 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة مياه إسرائيلية تهدد بوقف المياه عن أحياء عربية في القدس



القدس المحتلة /سما/

هددت شركة "جيحون" للمياه والمجاري في القدس والمنطقة، اليوم الإثنين، بوقف تزويد الأحياء العربية الواقعة خلف الجدار الفاصل شرقي المدينة بالمياه، في حال لم يتم توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة المالية وسلطة المياه في نهاية العام الجاري، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية "كان".
 
وقال رئيس مجلس إدارة "جيحون"، آفي بالشنيكوف في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس بلدية القدس، وكبار المسؤولين في وزارة المالية إن "وزارة المالية ترفض التوقيع على اتفاقية جديدة تضمن الميزانية المطلوبة لإمدادات المياه للأحياء الواقعة خلف الجدار والتعويض عن الأضرار المالية التي لحقت بالشركة بسبب عدم وجود تعويض عن الاستهلاك الحالي للمياه في تلك الأحياء".
 
وأضافت الرسالة أن خسائر شركة "جيحون" بسبب عدم السداد تقدر بنحو 24.5 مليون شيكل.
 
وأشارت القناة إلى أن بعض الأحياء العربية خلف الجدار لا تسدد فواتير المياه بسبب الاتفاقيات الموقعة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والأردن مع إسرائيل.
 
ويعيش ما يقارب ثلث السكان العرب في القدس في الأحياء الواقعة خلف الجدار الفاصل الواقعة تحت مسؤولية بلدية القدس.

#شركة اسرائيلية #القدس #مياه

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