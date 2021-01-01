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المصادقة على تأجيل حل "الكنيست" إلى حين اعتماد ميزانية 2021

الإثنين 21 ديسمبر 2020 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
المصادقة على تأجيل حل "الكنيست" إلى حين اعتماد ميزانية 2021



القدس المحتلة /سما/

صادقت لجنة الكنيست، اليوم الاثنين، على التسوية المتفق عليها بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع شريكه في الائتلاف الحكومي، بيني غانتس، على ارجاء التصويت على ميزانية العام 2021 بأسبوعين حتى الموافق 5 كانون الثاني/يناير.
 
ونصت موافقة لجنة الكنيست على أنه في حال لم يتم إقرار الميزانية في ذلك الوقت، فسيتم حل الكنيست وتتوجه إسرائيل مجددًا إلى صناديق الاقتراع في 23 آذار/مارس.
 
الا أن دائرة "التمرد" داخل صفوف حزب "كاحول لفان" برئاسة "بيني غانتس" تتوسع بصورة كبيرة وإلى جانب أساف زامير، وميكي حايموفيتش ورام شيفاع، انضمت عضو الكنيست ميخال كوتلر فينيش أيضًا لمعارضة التسوية بين نتنياهو وغانتس.
 
ويعزو أعضاء حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو أن من يقف خلف "حركة التمرد الداخلية" في صفوف الحزب هو وزير القضاء آفي نيسينكورن، واعتبروا أن الأزمة بين نتنياهو وغانتس ستكون في عداد الماضي في حال اقالة الوزير آفي نيسينكورن.
 
وتستند هذه الدعوات الى الخلافات لعلنية بين غانتس ونيسنكورن، حيث اتهم غانتس نيسنكورن أنه ما يهمه بشكل خاص هو منصبه في وزارة القضاء وليست خشيته بشأن مستقبل الحزب الذي يشهد تحطما شديدا في استطلاعات الرأي.

#اسرائيل #الكنيست الإسرائيلي #نتنياهو #غانتس #الانتخابات الاسرائيلية #ازمة الميزانية

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