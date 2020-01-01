تفاصيل اجتماع رئيس سلطة الطاقة مع رؤساء الهيئات المحلية بالجنوب

رام الله /سما/

اجتمع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م. ظافر ملحم ، اليوم، مع رؤساء الهيئات المحلية في الجنوب عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور مدير عام الحكم المحلي لمديرية الخليل م. رشيد عوض.

وناقش الحضور الوضع الكهربائي في محافظة الخليل خاصة بعد تشغيل محطة بيت أولا والمشاكل الفنية والمالية والإدارية التي تواجه الهيئات المحلية وشركات التوزيع.



وقدّم ملحم نبذة عن المشاريع المستقبلية التي تخطط سلطة الطاقة للقيام بها في سبيل تحسين قطاع الكهرباء والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة التي تركز على تعزيز صمود المواطنين في المناطق المصنفة (ج) والمستهدفة من الاحتلال والمستوطنين. وأوضح أن سلطة الطاقة تقوم على إعداد دراسة رئيسية تشمل كافة التجمعات السكانية لقياس احتياجها من الكهرباء في الخمسة عشر عاما المقبلة، وتحديد المشاريع اللازم تنفيذها لحل مشكلة العجز الكهربائي وتلبية حجم الطلب.



كما أكد رئيس سلطة الطاقة على أهمية تصويب أوضاع الهيئات المحلية وانضمامها إلى شركات التوزيع لتعزيز كفاءة الكهرباء والتخطيط السليم بما يخدم مصلحة المواطنين في الجنوب. مشيرا إلى أهمية توفير مصادر طاقة كهربائية فلسطينية من خلال بناء محطات توليد تعمل بالمصادر التقليدية والمتجددة وضرورة تعاون جميع الأطراف لتحقيق المصلحة العامة .



ومن جهته أشار عوض إلى أهمية التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف لتحسين خدمة الكهرباء في جنوب الضفة الغربية لما لها من تأثير مباشر وهام على حياة الناس اليومية.



واستعرض رؤساء الهيئات المحلية المشاكل التي يعانون منها مشيرين إلى ضرورة تشغيل محطة بيت أولا بقدرتها الكامنة لحل مشاكلة العجز في الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى مناقشة التسويات المالية مع الحكومة وتصويب الأوضاع الإدارية لبعض الهيئات.

