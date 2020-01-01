صبيح: المجلس الوطني وجه دعوة للبرلمانات الدولية للعمل على دعم (أونروا)

رام الله /سما/

قال محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني: "إن المجلس، وجه دعوة للبرلمانات الدولية، للعمل مع حكومات دولهم لدعم (أونروا) والخروج من أزمتها المالية، لأنها قضية أمن استراتيجي للمنطقة، وعلى مسيرة السلام لأنها من أهم قضايا الحل النهائي"، مشيراً إلى أن وكالة (أونروا) تعاني عجزاً كبيراً في ميزانيتها، مما أثر على خدماتها، وخاصة مع توقف الدعم الأمريكي لها.



وأشار صبيح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، إلى أن اجتماع المجلس المركزي المقبل، سيبحث في القضايا المصيرية، وكيفية مواجهتها، وخاصة عقد مؤتمر دولي لعملية السلام، والوحدة الوطنية، واللاجئين، والتحركات الدبلوماسية واتخاذ قرارات بالتشاور والتوافق مع كافة الفصائل.

