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الوكالة الأوروبية للأدوية تصادق على استخدام لقاح "فايزر" بالاتحاد الأوروبي.. وتصفه بـ"الانجاز"

الإثنين 21 ديسمبر 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوكالة الأوروبية للأدوية تصادق على استخدام لقاح "فايزر" بالاتحاد الأوروبي.. وتصفه بـ"الانجاز"



بروكسل /سما/

قالت الوكالة الأوروبية للأدوية، التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين: إنها وافقت على ترخيص استعمال لقاح "فايزر-بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

ووصفت الوكالة لقاح كورونا، بأنه إنجاز علمي ونتيجة لتعاون بين مؤسسات عديدة حول العالم، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وأكدت الوكالة الأوروبية للدواء، بأنها ستحتاج لمزيد من اللقاحات "كي نلبي الحاجة ليس في أوروبا فقط، بل في العالم"، مضيفة بأن توزيع اللقاحات على المواطنين الأوروبيين سيستغرق وقتا.

وفيما يتعلق بتأثير اللقاح على السلالة الجديدة التي اكتشفت في بريطانيا مؤخراً، أكدت الوكالة الأوروبية للدواء، بأنه ليس هناك أدلة على أن اللقاح لن ينجح ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة بأن السلامة كانت أولوية بشأن لقاح "فايزر"، وتأكدنا من ذلك، مشددة على أن لقاح كورونا سيساعد في التصدي للفيروس.

#الوكالة الأوروبية للأدوية #الاتحاد الاوروبي #لقاح فايزر #فايزر-بايونتيك #فيروس كورونا

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