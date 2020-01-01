  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النيابة بغزة: 675 قضية وتوقيف 89 متهما خلال 24 ساعة الماضية

الإثنين 21 ديسمبر 2020 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة بغزة: 675 قضية وتوقيف 89 متهما خلال 24 ساعة الماضية



غزة /سما/

فتحت النيابة العامة 675 قضية على مستوى قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وقالت النيابة في بيان الموجز اليومي لإجراءاتها لتحقيق الأمن والاستقرير إن 78 قضية كانت تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما فتحت 354 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

ومن ضمن القضايا 234 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأعلنت النيابة أنها اتخذتالمقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

كما أوقفت النيابة العامة 89 متهما على مختلف القضايا المذكورة.

وأكدت استمرارها الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

#النيابة العامة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب وفاة الشيخ راجح العجمي في السعودية

بالفيديو .. ما قصة السفينة اليونانية التي غرقت قبل 47 عام قبالة شاطئ بحر غزة

وزير الصحة الالماني يزف أخباراً سارة بشأن فعالية اللقاحات لمكافحة سلالة كورونا الجديدة

المستشفى الأمريكي يفتح أبوابه اليوم .. وغير مخصص لهذه الفئة

العثور على جثة مستوطنة شمال الضفة والاشتباه الأولي بأنها عملية قومية

أ ف ب: مخيم بلاطة في الضفة بؤرة صراع محتمل لما بعد عباس

ملخص أهداف مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي 2020

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتتحدث عن السيناريو القادم بشأن الحالة الوبائية في القطاع

مسؤولون أميركيّون يكشفون: دولتان عربيتان قد تكونان الدولتين المقبلتين اللتين تنضمّان لـ"اتفاقات أبراهام"

وزيرة الصحة: 31 وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1848 حالة تعاف

سيقلب موازين القوى ويغير وجه الشرق الأوسط.. تحالف سعودي تركي يلوح بالأفق

معروف يتوقع نتائج إغلاق الجمعة والسبت خلال أيام..وتمديد حظر التجوال المسائي في غزة