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الصحة العالمية تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لإبطاء انتشار فيروس "كورونا"

الإثنين 21 ديسمبر 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لإبطاء انتشار فيروس "كورونا"



جنيف /سما/

طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، باتخاذ كل التدابير اللازمة لإبطاء انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفييد 19".

ودعا المتحدث باسم منظمة الصحة طارق يشاريفيتش في تصريح صحفي، الحكومات لاتخاذ ما في وسعها من تدابير للحد من انتشار سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد، تم اكتشافهما في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وقال: "إن الفيروسات تتغير أثناء تداولها وقد يؤدي ذلك إلى تغير خواصها. على الجميع بذل كل التدابير الممكنة لإبطاء انتشار هذا الفيروس ووقف انتشاره في نهاية المطاف".

وعندما سئل عن موقف المنظمة من إقدام بعض الدول على تعليق حركة الطيران بينها وبين كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا، أشار يشاريفيتش إلى أن القرار بشأن تقييد الرحلات يعود إلى الحكومات، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية "تنصح باتخاذ مواقف مبنية على تقييم مدى التهديد".

وأكد على أن المنظمة تظل على اتصال مستمر مع مسؤولين طبيين وعلماء في بريطانيا وجنوب إفريقيا حول ما اكتشفوا من تغيرات في سلوك وأن العمل جار حاليا على تحليل الوضع.

وبين: "ذلك من أجل تحديد ما إذا كان هذا الفيروس ينتقل بين البشر بسهولة أكبر وإن كان يتسبب في أعراض أكثر خطورة من المرض، وإن كان باستطاعته أن يؤثر على أداء الفحوصات واللقاحات".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء البريطانيين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون سببا لانتشار مرض "كوفيد-19" بسرعة كبيرة في جنوب شرق إنجلترا.

ونوه إلى أن هذه الطفرة من الفيروس تتفوق على الطفرات السابقة في سرعة الانتشار، وأن المعلومات الأولية تدل على أنها قد تكون أكثر معدية منها بنسبة 70%.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا

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