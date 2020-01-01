الخليل: إصابة شاب من سعير إثر دهسه من قبل مستوطن

الخليل /سما/

أصيب المواطن صبحي محمد عبد الفتاح شلالدة (32 عاماً) بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده جراء دهسه، اليوم الاثنين، من قبل مستوطن من مستوطنة "آصفر" الجاثمة على أراضي خربة القانوب شرق بلدة سعير شمال الخليل.

وأكدت مصادر لـوكالة الأنباء الرسمية إصابة الشاب شلالدة، وأنه نقل بعد تلقيه الإسعافات الأولية من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، لاستكمال العلاج في مستشفى الخليل الحكومي، حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.

يذكر أن الشوارع الالتفافية المحيطة بمحافظة الخليل شهدت عشرات عمليات الدهس لمواطنين من قبل مستوطنين متطرفين بشكل متعمد.