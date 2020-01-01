غرفة تجارة نابلس ونقابة الكهربائيين توقعان مذكرة تفاهم

نابلس /سما/

وقع رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ونقيب الكهربائيين بنابلس رشيد صالح امس مذكرة تفاهم لتنفيذ دورة تدريبية في مجال الكهرباء، بدعم من التعاون الفني الالماني GIZ .

وجرى توقيع المذكرة في قاعة الغرفة بحضور مدرب الدورة عامر الششتري، ومدير عام الغرفة عصام ابو زيد، ومنسقة وحدة التدريب المهني آلاء استيتية، ومتدربي الدورة.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في اطار برنامج (مزيد من فرص العمل – تدريبات قصيرة الامد) Short Term Courses MJO لتدريب الشباب على مهن عملية تتماشى واحتياجات سوق العمل المحلي في نابلس وفلسطين بشكل عام.

وقدم هاشم الشكر للتعاون الفني الالماني GIZ ونقابة الكهربائيين على التعاون الثنائي المتميز، اضافة الى التعاون الجاد من مدرب الدورة لإنجاح الدورة من اجل تحقيق أهدافها.

واضاف ان الغرفة تحرص على تأهيل الشباب من اجل الحصول على حرف ومهن يحتاجها سوق العمل او فتح منشآت خاصة لهم بعد تلقي التدريب النظري والعملي.

وطالب المتدربين بالجدية في تلقي التدريب من اجل رسم وبناء مستقبل افضل لهم والحصول على التقييم الذي يؤهلهم للعمل في هذه المهنة التي تعتبر محورية في حياة المجتمع.

واوضح ان هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التي تعمل على تنفيذها الغرفة التجارية عن طريق وحدة المشاريع ووحدة التدريب المهني والتقني، من اجل تنمية سوق العمل وتلبية احتياجاته من العمّال المهنيين.

من جهته، عبر رشيد صالح عن سعادة النقابة بالتعاون مع الغرفة في تنفيذ الدورة في مقرها بنابلس، واشاد بالمدرب والمتدربين، داعيا الى مزيد من العمل من اجل تأهيل الشباب الفلسطيني للدخول بقوة في سوق العمل المحلي من خلال المهن التي يحتاجها.

وجرى توزيع صناديق العِدد واللوازم على متدربي الدورة، والتي جاءت ضمن برنامج الدورة التدريبية المدعومة من التعاون الفني الالماني GIZ .