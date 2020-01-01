الجزائر .. حقيقة وفاة الفنانة عتيقة طوبال

الجزائر / سما

كشفت مصادر إعلامية جزائرية، يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، حقيقة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة عتيقة طوبال بعد معاناة مع المرض.

وأكدت المصادر الإعلامية أن خبر وفاة عتيقة طوبال المتداول عبر المنصات الاجتماعية غير دقيق، مشيرة إلى أن الفنانة الجزائرية حية ترزق والأنباء المتناقلة عارية عن الصحة.

وكتب الصحفي ماضي كريمو عبر تويتر: هام، الفنانة عتيقة طوبال على قيد الحياة، الخبر الذي نشرته المنصات الإلكترونية حول وفاتها عارٍ عن الصحة خلال الساعات الأخيرة.

وكانت تقارير مشابهة قد تحدثت منتصف الشهر الجاري حول وفاة عتيقة طوبال، إلا أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف في الجزائر أكد عدم صحتها وأنها تتلقى العلاج والمتابعة.

وخضعت عتيقة طوبال، وفق المصادر ذاتها، لفحوصات بالأشعة، إذ قال موقع (أنا الجزائر) إنها تعاني من انشقاق في الخصر وتحرك فقرة من ظهرها نتيجة سقوطها.

وأفادت بأن عتيقة طوبال تعاني من الأمراض منذ سنوات، حيث كانت قد أنهت قبل أعوام رحلة علاجية في المستشفيات الفرنسية، قبل أن تعود للجزائر عقب استقرار حالتها.