تظاهرة تطالب بتوظيف الوكالة للمعلمين بغزة

غزة /سما/

سلم لجان المعلمين الديمقراطيين الفلسطينيين مذكرة توقيع إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" للمطالبة بتشغيل الخريجين وتوفير فرصة عمل لهم في الوكالة.

ودعت رائدة الخور مسؤولة اتحاد لجام المعلمين الديمقراطيين، وكالة الأونروا إلى ضرورة توفير فرصة عمل للخريجين في قطاع غزة.

وشددت على ضرورة اعتماد موازنة الوكالة كجزء من موازنة الأمم المتحدة، ولهذا مطلوب التحرك على مستوى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأونروا من أجل تجديد نقاش مسألة التمويل والتبرعات وإقرار موازنة ثابتة للأونروا وبرامجها بدلا من الخضوع للابتزاز السياسي.

وأكدت أن الوكالة هي المسؤولة عن حياة اللاجئين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة توفير حياة كريمة لهم حتى العودة إلى ديارهم وفقا للقرار ١٩٤.

وقالت إن القطاع يعاني من انعدام فرص العمل وارتفاع خطير في معدلات البطالة في ظل سياسة التقليصات التي تنتجها الوكالة".

وطالبت الدول المانحة بضرورة تسديد حصتها من الأموال لبرامج الأونروا.