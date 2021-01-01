أزرق أبيض سيطرح قانونا لتمرير الميزانية حتى 5 يناير

القدس المحتلة /سما/

أعلن حزب أزرق أبيض أنه سيقدم مشروع قانون اليوم الاثنين، يتم بموجبه تمرير الميزانية لعام 2020 حتى 31 ديسمبر وسيتم تلخيص ميزانية 2021 بحلول 5 يناير.



وحسب القناة 7 العبرية، فإن الهدف هو السماح بإجراء حوار حول مسألة الذهاب إلى صناديق الاقتراع مساء الثلاثاء وإذا لم يتم تمرير الموازنات في المواعيد النهائية ، فسيتم حل الكنيست مساء الثلاثاء، وستجرى الانتخابات في 23 مارس.



ويحتاج هذا القرار موافقة الكنيست بأغلبية 70 عضوا، لكن قدرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غانتس ونتنياهو قد لا يملكان أكثر من 70 صوتا في حال قرر بعض أعضاء حزب أزرق أبيض الانفصال احتجاجًا على اتفاق غانتس مع الليكود.



وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" تم التوصل إلى اتفاق بين نتنياهو وغانتس على تأجيل موعد تمرير الميزانية أسبوعين، حتى الـ5 من كانون ثاني/يناير، وإن لم تمرر الميزانية، فإن إسرائيل ستذهب إلى انتخابات في 23 آذار/مارس القادم.