الخليل: إصابة شاب من سعير إثر دعسه من قبل مستوطن

الخليل / سما /

أصيب المواطن صبحي محمد عبد الفتاح شلالدة (32 عاما) بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده جراء دعسه، اليوم الاثنين، من قبل مستوطن من مستوطنة "آصفر" الجاثمة على أراضي خربة القانوب شرق بلدة سعير شمال الخليل.

وأكدت مصادر محلية وأمنية وطبية متطابقة ، إصابة الشاب شلالدة، وأنه نقل بعد تلقيه الاسعافات الأولية من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، لاستكمال العلاج في مستشفى الخليل الحكومي، حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.

ومن الجدير ذكره أن الشوارع الالتفافية المحيطة بمحافظة الخليل شهدت عشرات عمليات الدعس لمواطنين من قبل مستوطنين متطرفين بشكل متعمد.