حماس: السلطة تنفذ حملة اعتقالات سياسية في الضفة

رام الله / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الإثنين، إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة تنفذ "حملة اعتقالات سياسية" بحق أبناء الحركة وكوادرها.

وأشارت الحركة، في بيان وصل "سما"، إلى أن الاعتقالات "تتزامن مع عودة السلطة وحركة فتح للعلاقة والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت إن الحملة تأتي "استمرارًا لسياسة قمع الحريات وملاحقة المقاومين والنشطاء التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق أبناء شعبنا وأهلنا في الضفة الغربية؛ لضرب أي حالة وطنية مقاومة تواجه صفقة القرن وقرارات الضم".

وأكدت حماس ضرورة توقف الأجهزة الأمنية في الضفة عن "هذه الممارسات والسياسات القمعية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة".

وطالبت حماس السلطة بإنهاء التنسيق الأمني الخطير، والتحلل من الاتفاقيات والعلاقات مع الاحتلال، والعمل على تجسيد الشراكة الوطنية، وتعزيز مقومات صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته.