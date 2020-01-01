  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: السلطة تنفذ حملة اعتقالات سياسية في الضفة

الإثنين 21 ديسمبر 2020 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: السلطة تنفذ حملة اعتقالات سياسية في الضفة



رام الله / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الإثنين، إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة تنفذ "حملة اعتقالات سياسية" بحق أبناء الحركة وكوادرها.

وأشارت الحركة، في بيان وصل "سما"، إلى أن الاعتقالات "تتزامن مع عودة السلطة وحركة فتح للعلاقة والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت إن الحملة تأتي "استمرارًا لسياسة قمع الحريات وملاحقة المقاومين والنشطاء التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق أبناء شعبنا وأهلنا في الضفة الغربية؛ لضرب أي حالة وطنية مقاومة تواجه صفقة القرن وقرارات الضم".

وأكدت حماس ضرورة توقف الأجهزة الأمنية في الضفة عن "هذه الممارسات والسياسات القمعية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة".

وطالبت حماس السلطة بإنهاء التنسيق الأمني الخطير، والتحلل من الاتفاقيات والعلاقات مع الاحتلال، والعمل على تجسيد الشراكة الوطنية، وتعزيز مقومات صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

#حماس #السلطة الفلسطينية #الضفة #اعتقالات

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب وفاة الشيخ راجح العجمي في السعودية

بالفيديو .. ما قصة السفينة اليونانية التي غرقت قبل 47 عام قبالة شاطئ بحر غزة

وزير الصحة الالماني يزف أخباراً سارة بشأن فعالية اللقاحات لمكافحة سلالة كورونا الجديدة

المستشفى الأمريكي يفتح أبوابه اليوم .. وغير مخصص لهذه الفئة

أ ف ب: مخيم بلاطة في الضفة بؤرة صراع محتمل لما بعد عباس

العثور على جثة مستوطنة شمال الضفة والاشتباه الأولي بأنها عملية قومية

قطاع غزة المتضرر الأول من تأخره.. قناة 20: السلطة الفلسطينية تسابق الزمن لجلب لقاح كورونا

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 31 وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1848 حالة تعاف

سيقلب موازين القوى ويغير وجه الشرق الأوسط.. تحالف سعودي تركي يلوح بالأفق

معروف يتوقع نتائج إغلاق الجمعة والسبت خلال أيام..وتمديد حظر التجوال المسائي في غزة

اشتية: مليار شيكل للموظفين و149 مليون دولار للعمال والأسر الفقيرة (فيديو)

سلالة كورونا

"أشبه بإغلاق السماء".. قرار إسرائيلي محتمل تحسبا من سلالة كورونا الجديدة