بمبادرة من جوال: إطلاق حملة كمامتك أمانك في قطاع غزة

غزة / سما /

أطلقت شركة الاتصالات الخلوية جوال أمس، مبادرة كمامتك أمانك، بتوزيع المعقمات والكمّامات على المواطنين، في الأماكن العامة والشوارع الرئيسية في قطاع غزة، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية لديهم، وأهمية ارتداء الكمامات، لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الإصابة بفيروس الكورونا.

وتأتي هذه الحملة في ظل الازدياد الكبير بأعداد الإصابات بالكورونا في محافظات قطاع غزة، مؤخراً، والتي تتطلب مواجهتها من عامة المواطنين، الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل أساسي. ما يسهم في تقليل نسب الإصابات لدى المواطنين، نظراً لأن الوضح الطبي في غزة صعب، وقدرة القطاع الطبي وكوادره وموارده باتت غير قادرة على استيعاب الكثير من الحالات المصابة.

يذكر أن شركة جوال، منذ بداية جائحة الكورونا، قامت بتنفيذ العديد من المبادرات التوعوية، ونشرت مئات الفيديوهات والمنشورات على منصاتها الاجتماعية بما يعزز من توعية الناس والتزامهم بإجراءات السلامة. وسخّرت كافة إمكانياتها وطاقاتها، لدعم المحجورين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقدمت لهم وللكوادر الطبية أجهزة خلوية وخدمات الاتصال والإنترنت، بالإضافة لمبادرتها بتقديم طرود بمستلزمات التعقيم والوجبات الغذائية، لكافة مراكز الحجر في القطاع. كما أبقت جوال جميع خطوط مشتركيها فاعلة طوال فترة الجائحة مراعاة للظروف ليبقوا على تواصل طوال الوقت. ودعمت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، المؤسسة الأم، صندوق وقفة عز بالتبرع بـ 9.2 مليون شيكل، لدعم الجهات والمؤسسات والعائلات المتضررة من الجائحة.