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الكتلة الإسلامية تطالب بفتح بوابات التعليم الالكتروني أمام الطلبة غير المسددين للرسوم

الإثنين 21 ديسمبر 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكدت الكتلة الاسلامية في جامعات قطاع غزة رفضها بشكل قاطع خطوة إغلاق بوابات التعليم الالكتروني أمام الطلبة في هذا الوقت بالذات معتبرة ان ذلك تهديدا خطيرا للحياة التعليمية ومستقبل آلاف الطلبة.


ودعت الكتلة في بيان لها إدارات الجامعات لفتح بوابات التعليم الالكتروني أمام الطلبة بشكل عاجل وتعويض الطلبة المتضررين عن كل ما لحق بهم طيلة فترة إغلاق الصفحات.


ورفضت أن يكون تهديد مستقبل الطلبة وحرمانهم من التعليم وابتزازهم خطوة لحل مشكلات الجامعات، فمن غير المقبول أن يكون الطالب هو الحلقة الأضعف والطريقة الوحيدة لحل الأزمات التي تمر بها الجامعات.


وطالبت إدارات الجامعات بالبحث عن طرق أخرى لحل أزماتهم المالية بعيداً عن تهديد مستقبل الطلبة الذين يعانون ظروفا قاسية وحصار مقيت.


ودعت الحكومة الفلسطينية وأصحاب القرار لإيلاء قضية التعليم الجامعي أهمية أكبر ودعم قطاع التعليم وخصوصا التعليم الجامعي والوفاء بالتزاماتها أمام الجامعات لتتمكن من تجاوز الظروف التي تمر بها.


وأقدمت عدة جامعات على اغلاق بوابات التعليم الإلكتروني أمام الطلبة بداعي عدم دفع الرسوم.

#الكتلة الإسلامية #التعليم الالكتروني #الطلبة

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