رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي 2020

الرياض / سما

نشرت القنوات السعودية، رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر اليوم الإثنين 21 كانون أول / ديسمبر 2020 التي تجري على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

مباراة الاتحاد والرائد مباشر تنقل لحساب الجولة التاسعة، الساعة 07:50 بتوقيت مكة المكرمة، على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بتعليق المعلق عبدالله الحربي.

ويقود الاستيديو التحليلي الخاص بلقاء الرائد والاتحاد على الرياضية السعودية الإعلامي مسفر الخثعمي، في حين يراسله من داخل أرضية ملعب المباراة الزميل الصحفي عبد العزيز الجميعة.

واستعانت القناة الرياضية بالمحللين علاء الكويكبي وموسى المحياني من أجل التعقيب على الأمور الفنية في مباراة الاتحاد والرائد، فيما لم يتم الإعلان بعد حول هوية الخبير التحكيمي الضيف.

رابط مباراة الاتحاد السعودي مباشر:

وانتهى اللقاء الأخير بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لكن سبقه انتصار للاتحاد بثلاثية مقابل هدف، فيما كان آخر انتصار للرائد الموسم قبل الماضي بنتيجة هدفين مقابل واحد.

وذكرت القناة أن الاتحاد يأمل في الوصول إلى النقطة 16 عبر الفوز بموقعة اليوم، بالتالي العودة لأول مرة منذ سنوات إلى وصافة جدول ترتيب دوري المحترفين بفارق بسيط عن الهلال.

وتابعت إن القادسية حينما يواجه الاتحاد لا يعتبر خصما سهلا، إذ يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، ويحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة ويسعى للحفاظ على مركزه في المربع الذهبي.