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وزيرة الصحة: 31 وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1848 حالة تعاف

الإثنين 21 ديسمبر 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 31 وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1848 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 31 وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1848 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة "نابلس 4، طولكرم 3، جنين 3، بيت لحم 3، الخليل 1، رام الله 3"، وسجل في قطاع غزة 11 حالة وفاة، و3 حالات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (157)، طولكرم (89)، ضواحي القدس (61)، طوباس (30)، سلفيت (44)، جنين (144)، بيت لحم (96)، الخليل (171)، رام الله (191)، قلقيلية (23)، أريحا (16)، وسجل في قطاع غزة (280) إصابة جديدة، و(212) في مدينة القدس.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب الآتي: نابلس (352)، طولكرم (108)، طوباس (44)، سلفيت (42)، جنين (143)، بيت لحم (40)، الخليل (115)، رام الله (231)، قلقيلية (42)"، وسجل في قطاع غزة (451)، وفي مدينة القدس  (280).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 136 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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