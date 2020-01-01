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الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

الإثنين 21 ديسمبر 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، تسعة مواطنين من الضفة.

وقال نادي الأسير، إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من جنين، بينهم أسرى سابقون وهم: يزن عبد الرازق محمد حنون (19 عامًا)، وصابر محمد شقفه (20 عامًا)، ومحمود كامل العيه.

ومن نابلس اعتقل الاحتلال المواطن عنان أبو ضهير، ومواطن آخر من بلدة المغير في رام الله، وهو عبد الله زغلول أبو عليا (25 عامًا).

وجرى اعتقال مواطنين من بلدة العيسوية، وهما: عمر مروان عبيد، وأمين عمر حامد. ومواطن آخر من بلدة الظاهرية في الخليل وهو محمد بسام البطاط، وبالأمس اعتقل الشاب أحمد يونس الغول من بلدة سلوان في القدس، وهو طالب في جامعة بيرزيت.

وفي السياق، استدعت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أحمد النجار من الخليل لمقابلة مخابراتها.

#الاحتلال

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