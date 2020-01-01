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موسكو:لقاح "سبوتنيك" الروسي فعال ضد سلالة "كورونا" الجديدة

الإثنين 21 ديسمبر 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو:لقاح "سبوتنيك" الروسي فعال ضد سلالة "كورونا" الجديدة



موسكو/وكالات/

علن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف، اليوم الاثنين، أن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فعال ضد سلالة فيروس "كورونا" الجديدة التي ظهرت في أوروبا.

وقال دميتريف خلال الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نؤكد أيضًا على حد علمنا، أن لقاح "سبوتنيك-V" فعال للغاية ضد السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في أوروبا.

وأضاف: "هو فعال ضد السلالات الموجودة وقد أظهر "سبوتنيك- V" فعاليته مرارًا وتكرارًا، رغم الطفرات السابقة في بروتين إس".

وأعلنت عشرات الدول ومن بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد، عن توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، بشكل مؤقت، بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن "سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد".

وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد.

وحثت منظمة الصحة العالمية أعضاءها في جميع أنحاء العالم على "زيادة عمليات تحديد التسلسل الجيني لفيروس (سارس- كوف 2)، حيثما أمكن ذلك ومشاركة البيانات دوليا، للإبلاغ عما إذا تم العثور على نفس الطفرات المثيرة للقلق".

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#سبوتينك.لقاح روسي #سلالة كورونا جديدة

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