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رابط مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر .. السعودية الرياضية

الإثنين 21 ديسمبر 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر .. السعودية الرياضية



الرياض / سما

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة القادسية والهلال بث مباشر التي تقام اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 في سياق لقاءات الجولة التاسعة منا دوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مباراة الهلال والقادسية مباشر تبث من ملعب الراكة في مدينة الأمير سعود بن جلوي على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق مشاري القرني.

ويبدأ الاستيديو التحليلي للقاء عند الساعة 04:50 بتوقيت الرياض، بقيادة المذيع طارق الحماد وعدد من الضيوف لتحليل الموقعة المرتقبة من الناحية الفنية والتحكيمية عقب صافرة النهاية.

ويستضيف الحماد في استيديو مباراة القادسية والهلال، المحللين خالد الشنيف وفهد المسعود، والخبير التحكيمي عمر المهنا، فيما يكون مراسل القناة من الملعب الزميل بدر العثمان.

رابط مباراة الهلال والقادسية مباشر:

وكان الفوز الأخير للقادسية على الزعيم قبل ثلاث سنوات، تحديدا في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تغلب فيها آنذاك بهدف دون رد للاعب بيسمارك فيريرا.

وفي مسابقة الدوري، لم ينتصر القادسية على الهلال منذ 14 سنة، لكنه تعادل وخسر في كل المواجهات اللاحقة، حيث فاز الزعيم بثنائية في ذهاب الموسم الماضي، ورباعية بمرحلة الإياب.

ويسعى الهلال إلى توسيع الفارق مع ملاحقيه في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، إذ يملك 19 نقطة في المركز الأول، في حين يحتل القادسية الترتيب السادس برصيد 13 نقطة.

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