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طبيب فلسطيني :مضاعفات جديدة لفيروس كورونا تؤدي للوفاة حتى لفئة الشباب

الإثنين 21 ديسمبر 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب فلسطيني :مضاعفات جديدة لفيروس كورونا تؤدي للوفاة حتى لفئة الشباب



رام الله / سما /

حذر استشاري العناية والتخدير رئيس قسم العناية المكثفة في المستشفى الاستشاري د. عماد تيم، من استهتار بعض المواطنين وعدم التزامهم بالاجراءات الطبية والوقائية، محذرا من ظهور مضاعفات جديدة لفيروس كورونا تؤدي للوفاة حتى لفئة الشباب ممن ليس لديهم أي أمراض مزمنة.


وقال د. تيم في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الاثنين، إن الحالات التي تدخل قسم العناية المكثفة تعاني من فشل تنفسي تؤدي إلى فشل في الأعضاء الأخرى خاصة الكلى والأوعية الدموية، الأمر الذي حدث مع شاب من محافظة رام الله تعرض الى تجلطات في الأوعية بعد اصابته بكورونا ما أدى لوفاته.


وأوضح أن أحد وسائل علاج مضاعفات كورونا في هذه الفترة الحادة تكمن بالاستمرار بأخذ الأدوية المانعة للتجلط المعروفة بمميعات الدم، لأن كورونا لا يؤثر فقط على الجهاز التنفسي والرئتين إنما يؤثر أيضا على الأوردة والشرايين.


وأشار إلى أنه دخل للمشفى خلال الشهر الماضي حالات اصابة بكورونا لشباب ليس لديهم أي أمراض مزمنة وصلت حالاتهم إلى تليف الرئتين بشكل سريع، لافتا أنهم يدخلون المشفى في مرحلة أخيرة ما يعني صعوبة إنقاذ حياتهم.

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