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معروف يتوقع نتائج إغلاق الجمعة والسبت خلال أيام..وتمديد حظر التجوال المسائي في غزة

الإثنين 21 ديسمبر 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف يتوقع نتائج إغلاق الجمعة والسبت خلال أيام..وتمديد حظر التجوال المسائي في غزة



غزة / سما /

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، إن كل خطوة تتخذ للحد من عملية المخالطة ولتحقيق شيء من تثبيط منحنى تسجيل الإصابات يكون لها أثر إيجابي على الحالة الوبائية العامة.

وقال معروف في حديثٍ إذاعي إن خطوة إغلاق يومي الجمعة والسبت وتمديد فترة حظر التجوال المسائي ستبدو آثارها واضحة خلال الأسبوع القادم، بعد أن تتم هذه الإجراءات فترة أسبوعين كاملين، وهي الفترة اللازمة لحضانة الفايروس.

وحسب معروف، فإنه قبل الإجراءات المعلن عنها مؤخرا كان هناك قرابة 200 حالة متواجدة في العناية المركزة وبحاجة إلى أجهزة أكسجين، وكان من بينها حالات حرجة للغاية.

وتوقع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، انخفاض الأعداد الموجودة في العناية المركزة وحالات الوفاة أيضا، خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف : "لمسنا في تجاوب المواطنين للإجراءات حس عالي للمسؤولية، يمكن أن يبنى عليه، وهو ما يشجع وجعلنا نتفاءل في تحقيق الأثر الطبي المراد من هذه الإجراءات". 

وتابع معروف إن "النتائج الأولية التي بدأنا نلمس أثرها ستعزز صوابية هذا القرار وستشجع المواطنين على الالتزام بالإجراءات".

وأفاد بأن كل القرارات التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين مستمرة حتى نهاية العام، وكل أسبوع يتم دراسة الموقف من جديد، ولن نتعجل في العودة عن هذه القرارات حتى لو شهدنا الأثار الإيجابية لها".

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