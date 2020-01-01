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العالول: نأمل تصحيح المسار في ظل الادارة الامريكية الجديدة

الإثنين 21 ديسمبر 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: نأمل تصحيح المسار في ظل الادارة الامريكية الجديدة



رام الله / سما /

أعرب نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، عن أمله أن تكون سياسة الإدارة الامريكية الجديدة تختلف عن سابقاتها وتدفع باتجاه تصحيح المسار السابق وعودة الأمور إلى أصولها وأبرزها حل الدولتين وكل التغييرات التي أحدثتها إدارة الرئيس ترمب.

واكد العالول في حديث إذاعي ، اليوم الاثنين، على استمرار الاتصالات لعقد مؤتمر دولي للسلام، ويجري ترتيب ذلك مع الاشقاء العرب، مشيرا إلى اتصالات أخرى تجري لعقد اجتماع للرباعية الدولية وامكانية انضمام دول أخرى لها.

وأشار العالول إلى أن السيد الرئيس أرسل برسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل شهر للبدء بالإعداد للمؤتمر الدولي للسلام، الأمر الذي يحتاج تنسيقا وتعاونا على أعلى المستويات، وبموجبه كانت زيارة سيادته لعدد من الدول العربية وسيستمر في بعض الزيارات لحشد الجهد بهذا الاتجاه.

وبخصوص انعقاد المجلس المركزي، أكد العالول أن هناك ضرورة لعقده واختيار الوقت المناسب لذلك، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية التي شكلتها التنفيذية ستبدأ بالتحضير لكل التفاصيل المتعلقة بانعقاده مع الأخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا، وكل ما له علاقة بمخرجات المجلس والتطورات التي حدثت ما بين انعقاد المجلسين.

ووجه العالول دعوة لحركة حماس بعدم اطالة الوقت والذهاب مباشرة إلى خيار استعادة الوحدة الوطنية وانجاز المصالحة، ليُصار إلى التنسيق معا لمواجهة التحديات القائمة، مؤكدا في السياق أن حركة فتح تمد يدها لاستعادة الوحدة ولن تتوانى عن استثمار أية اشارة بالخصوص.

#محمود العالول #الادارة الامريكية

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