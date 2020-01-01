عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 43 مستوطنًا بينهم المتطرف يهودا غليك اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وأشارت إلى أن 3 من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا مصليات الأقصى، وأجروا جولة بداخلها.

وخلال الاقتحام، احتجزت شرطة الاحتلال هوية حارس مصلى باب الرحمة بعد أن اعترض على دخول عناصر من المخابرات للمصلى بالأحذية، فيما واصلت تفتيش حقائب المصلين والتدقيق في هوياتهم عند بوابات الأقصى الخارجية.