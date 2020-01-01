عساف: إسرائيل تُسقط مشروع حلّ الدولتين في منطقة "الرأس" غرب سلفيت

رام الله / سما /

أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلية قد تُسقط مشروع حل الدولتين وإنهاء عملية السلام من خلال تنفيذ المشروع الاستيطاني بمنطقة "الرأس" غرب مدينة سلفيت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد ليلة أمس الأحد، ضمّ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والقوى الوطنية، وبلدية سلفيت، واللجنة الزراعية، في المركز الجماهيري، على ضوء الاعتداءات المستمرة وإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.

وأوضح عساف: أن المشروع الاستيطاني بمنطقة "الرأس" غرب مدينة سلفيت يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية الى "كنتونات" لإنهاء إقامة الدولة الفلسطينية. مضيفاً أن هذا المشروع الصهيوني بالمنطقة هو من أخطر المخططات بالضفة الغربية، وهذا يتطلب منا المزيد من الصمود والتصدي لهذه المشاريع. وأشار الى أن الهيئة ستُجند كافة الامكانيات والموارد لمواجهة المُخططات الاستيطانية في منطقتي "خلة حسان" و "الرأس" وباقي المناطق المُستهدفة، وتقديم كافة الدعم للمزارعين من خلال تجنيد متطوعين وتوفير غرف زراعية واشتال لتعزيز الصمود في الأراضي.

وأوضح عساف في كلمته أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس يضعون ملف المقاومة الشعبية على سلم الأولويات في هذه المرحلة لاستنهاض الطاقات الشعبية لمواجهة الاستيطان وعمليات الضمّ ومصادرة الأراضي.

من جهته، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال الديك على أهمية الحفاظ على الأراضي بمنطقة "الرأس" حيث يسعى الاحتلال للسيطرة على المنطقة بهدف عزل شمال الضفة عن وسطها، مضيفاً أن الانتصار في هذه المعركة ضد المُحتل الصهيوني سيكون إفشالا للمشروع الصهيوني في عمليات الفصل بين مُدن وبلدات الضفة الغربية عن بعضها البعض.

بدوره، قال أمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبد الستار عواد: "إن الحشد الجماهيري في المسيرة الأسبوعية بالمنطقة يؤكد لجميع أحرار العالم أن هذه الأراضي فلسطينية، وأن حكومة الاحتلال تُمارس البلطجة بحق المزارعين بالسيطرة على الأراضي لإقامة بؤرة استيطانية بهدف استكمال مشروع "أرئيل الكبرى" من خلال ضم البؤر الاستيطانية المحيطة بها".

وتابع، "أن الاحتلال يبذل جهودا كبيرة في المنطقة لبسط السيطرة عليها، وهذا يتطلب المزيد من الجهد لوحدة واستنهاض الطاقات الشعبية لمواجهة ومقاومة المشاريع الاستيطانية، ويجب أن يكون هُنالك برنامج مُستمر لدعم صمود المزارعين على غرار البرنامج الذي وضع في "الخان الأحمر". مُشيراً أن حركة فتح ستنفذ فعاليات الانطلاقة في المنطقة، وسيكون إيقاد شعلة الانطلاقة من منطقة "الرأس".

وأوضح رئيس الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار: أن الاحتلال دائماً يستخدم أسلوب التزوير في الأراضي للسيطرة عليها، مُستعرضاً الطرق القانونية للحفاظ على الأراضي وأثبات المُلكية من خلال الدوائر الرسمية لإخراج الأوراق المطلوبة في المعركة القانونية مع الاحتلال.

-