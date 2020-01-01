اشتية: مليار شيكل للموظفين و149 مليون دولار للعمال والأسر الفقيرة (فيديو)

رام الله / سما /

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، أنه سيتم البدء في صرف باقي مستحقات الموظفين وتعويضات العمال وشيكات الشؤون الاجتماعية.

وقال اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله إنه سوف يتم البدء في صرف حوالي 1 مليار شيكل من مستحقات الموظفين، ومبلغ 13 مليون دولار تعويضات العمال.

وأضاف أنه سيتم صرف مبلغ 136 مليون شيكل للحالات الفقيرة المسجلة لدى الشؤون الاجتماعية، ويستفيد منها 115 ألف أسرة فقيرة منها 80 ألف في غزة بقيمة 106 مليون شيكل، و35 ألف أسرة بالضفة سوف تستفيد من ما مجموعه حوالي 30 مليون شيكل.

وحسب رئيس الوزراء، فإن هذه المبالغ وفاءً لتعهداتنا لكم وهي سوف تنعش القوة الشرائية للمواطنين وتساهم في تدوير عجلة الاقتصاد.

وفي سياقٍ منفصل، أكد رئيس الوزراء أن نسبة التزام المواطنين بالإجراءات لمواجهة فيروس كورونا بلغت مستويات مقبولة، "لكن نطمح إلى التزام تام".

وتابع اشتية: نتابع الحالة الوبائية يوميا ونتابع موضوع اللقاح من خلال بوابة الأمم المتحدة، حيث هناك تزاحم دولي كبير على هذا الوضوع من الشركات المنتجة.

وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية على أن "الإجراءات هي أملنا في الوقاية والمواجهة، لذلك استمروا بالالتزام بالكمامة والتباعد وعدم التجمهر".

وأردف اشتية قائلا : "نقول هذا ونحن والعالم سوف يواجه طفرة جديدة من الفيروس".

وفي شأن آخر، هنأ رئيس الوزراء، أهلنا من الطوائف المسيحية بحلول عيد الميلاد المجيد، داعيا رؤساء الكنائس لمراعاة إجراءات السلامة وأن يقتصر القداس على عدد بسيط من المحتفلين مع التباعد وارتداء الكمامات.