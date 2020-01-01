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"الخارجية": تأجيل السفر إلى الرياض بسبب إغلاق الأجواء السعودية

الإثنين 21 ديسمبر 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": تأجيل السفر إلى الرياض بسبب إغلاق الأجواء السعودية



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى الأردن، اليوم الإثنين، عن تأجيل السفر إلى الرياض، بسبب إغلاق الأجواء السعودية.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، أن المملكة العربية السعودية قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين الى المملكة مؤقتا لمدة أسبوع قابل للتمديد، وعليه يتعذر على جميع المواطنين الذين سجلوا لدى الخارجية وحصلوا على الموافقات اللازمة، السفر الى الرياض، خلال هذه الفترة.

وأكدت الخارجية أنها ستعلن عن أية مستجدات تحصل في حينه.

ودعت المواطنين الذين قاموا بشراء التذاكر للسفر الى الرياض مراجعة شركة الطيران بشأن تذاكرهم.

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