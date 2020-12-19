  1. الرئيسية
  2. مقالات

اجتماع القاهرة الثلاثي ، هل هي البداية !د. احمد رفيق عوض

الإثنين 21 ديسمبر 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع القاهرة الثلاثي ، هل هي البداية !د. احمد رفيق عوض



اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة الفلسطيني و الاردني و المصري في القاهرة يوم السبت الماضي 19/12/2020، يشير بقوة الى ان موجة التطبيع العالية لا تكفي لأن تقترح حلولا ترضى بها المنطقة ولا شعوبها ، او ان هؤلاء المطبعين الجدد ليس لديهم القدرة او التأثير لطرح او فرض حلول على اسرائيل رغم حميمية العلاقة و تصاعدها ، فهم اقدموا على هذه الخطوة ليس للضغط او لحلحلة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بل من اجل مصالح ضيقة و قريبة و غير مضمونة اصلا ، هذا اولا، اما ثانيا ، فأن هذا الاجتماع الهام يأتي ايضا في ظرف تشهد فيه المنطقة تأجيلا للضم او تغييرا لاسمه ، مع الابقاء على محتواه متمثلا في اقرار البناء لاكثر من ثلاثة الاف وحدة سكنية استيطانية ، كما يأتي هذا الاجتماع في ظل ترقب لادارة امريكية جديدة لا تحمل ذات الرؤية التي تحملها الادارة الحالية ، و عندما نقول ذلك نقصد ان ادارة بايدن لن تستطيع القفز عما افرزته صفقة القرن بأطرها الكبيرة، ولكن قد تعمل هذه الادارة على تغيير بعض تفاصيل تلك الصفقة ، الى ذلك ، فأن هذا الاجتماع يأتي بعد الخروج فعليا من اتفاق اوسلو ، و عدم صلاحية صفقة القرن للتفاوض على اساسها ، لذلك فأن اجتماع القاهرة الثلاثي يأتي لتلمس طريق جديدة لانتهاز الفرصة الضيقة ، اذ من الواضح ان هناك بدايات جديدة في المنطقة و العالم ، اما في منطقتنا، فأن اسرائيل، و بعد موجة التطبيع التي يبدو انها لم تتوقف بعد ،  تطرح مفهوما جديدا للتسوية ليس مع الفلسطينيين فقط ، و انما مع العالم العربي ، بحيث يصبح الحل معها و ليس موجها ضدها او على حسابها ، و اما في العالم فأن ترمب الذي لم يدخل مواجهة عسكرية بالمعنى التقليدي للكلمة سيستبدل بأدراة جديدة ترى ان تدخلها في العالم هو ضرورة استراتيجية دائمة ، و هو ما قد يقود الى مواجهات عسكرية في مناطق متعددة ، كما ان هناك جدل و انقسام اجتماعي و سياسي يتصاعد في اسرائيل يحسم امرها بأتجاه يمين متطرف الى درجة قد لا نتصورها، خصوصا على خلفية تسارع عمليات التطبيع الذي يبدو بلا ثمن حقيقي و يعزز من  رؤية و نهج هذا اليمين المتطرف.

لهذا فأن الاجتماع الوزاري الثلاثي يأتي تحضيرا لهذه المرحلة الضبابية، و ذلك للتنسيق  بين المواقف و تكامل الادوار، فالاطراف الثلاثة هي الاكثر ادراكا للمخاطر و الاكثر ضررا و الاكثر قدرة على الضغط و التأثير .

الاطراف الثلاثة في الاجتماع المشار اليه اكدت على ثوابت حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بمستوياته القانونية و الدولية و الاقليمية و الانسانية ، مما يعني ان فقدان الاتجاه على مدى اربعة اعوام سابقة لا يعني ضياع الرؤية او ضياع اسس الحل ، بل على العكس من ذلك تماما .

برأيي ، فأن من الواجب حقا الاستعداد لخريطة جيوسياسية جديدة في الاقليم، تحاول اسرائيل فيها ان تلعب دور القائد و الحامي و المستثمر و الحضاري في ان معا ، و لهذا ، فأن امكانية تحالفات عربية بينية قوية و قائمة على مصالح و اهداف مشتركة قريبة و بعيدة قد تكون بديلا عن هياكل اقليمية اثبتت عقمها .

بكلمات اكثر وضوحا، في حالة تفكك العمل العربي المشترك – على خلفية الصراعات و عمليات التطبيع- فأن التحالفات الصغيرة القوية و القادرة قد تكون الحل الامثل و الانجع .



 

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب وفاة الشيخ راجح العجمي في السعودية

سبب وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير الكويت (شاهد)

وزير الصحة الالماني يزف أخباراً سارة بشأن فعالية اللقاحات لمكافحة سلالة كورونا الجديدة

أ ف ب: مخيم بلاطة في الضفة بؤرة صراع محتمل لما بعد عباس

قطاع غزة المتضرر الأول من تأخره.. قناة 20: السلطة الفلسطينية تسابق الزمن لجلب لقاح كورونا

رسالة من اسماعيل هنية الى أمير قطر.. اليك تفاصيلها

الغارديان: الفلسطينيون والصحراويون وثقوا بالوعود الدولية وتعرضوا للخيانة.. وصفقات "سلام" ترامب مخادعة

الأخبار الرئيسية

اشتية: مليار شيكل للموظفين و149 مليون دولار للعمال والأسر الفقيرة (فيديو)

سلالة كورونا

"أشبه بإغلاق السماء" قرار إسرائيلي محتمل تحسبا من سلالة كورونا الجديدة

الصحة بغزة: تسجيل 11 حالة وفاة و 280 اصابة جديدة بفيروس كورونا

العثور على جثة مستوطنة شمال الضفة والاشتباه الأولي بأنها عملية قومية

سفينة البابور

بالفيديو .. ما قصة السفينة اليونانية التي غرقت قبل 47 عام قبالة شاطئ بحر غزة