جمعية الهلال الأحمر تتسلم ست مركبات اسعاف مقدمة من الحكومة اليابانية

رام الله / سما /

تسلمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، ست مركبات اسعاف، مقدمة من الحكومة اليابانية، عبر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وشكر رئيس الجمعية يونس الخطيب، لدى استقباله سفير اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي والوفد المرافق، في مقر الجمعية بمدينة البيرة، اليابان حكومة وشعباً على دعمهم للجمعية لشراء مركبات إسعاف وتجهيزها من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي ستساهم في تعزيز خدمة الإسعاف والطوارئ المقدمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل جائحة "كورونا".

واصطحب رئيس الجمعية، السفير والوفد المرافق له، في جولة شملت مركز الاتصال المركزي 101، للاطلاع عن كثب على خدمات الإسعاف والطوارئ.

وقدم شرحاً مفصلاً عن الخدمات التي تقدمها الجمعية في مجالات الصحة والتأهيل والكوارث والشباب وتنمية القدرات، في فلسطين والشتات.

من جانبه، أكد ماغوشي أن اليابان تسعى إلى تعزيز الروابط بين الاستجابات الإنسانية وخطط التنمية طويلة الأمد لتحقيق الاستدامة في قطاع الصحة.

وأضاف أن هذا المشروع سيتجاوز إطاره الزمني؛ حيث سيستفيد المزيد من المرضى من مركبات الإسعاف في المستقبل.

وجدد التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن حكومة بلاده قدمت مساعدات إنمائية رسمية بقيمة ما يقارب 2 مليار دولار للفلسطينيين منذ عام 1993.