الاحتلال يهدم منزلين وبركسا وبئر مياه في خربة السيميا جنوب الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين وبركسا وبئر مياه في خربة السيميا شمال غرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور ، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة السيميا وهدمت منزل المواطن شحدة رزق أبو الجيعان، الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع تقريبا، ومنزل آخر للمواطنين احمد سليمان أبو الجيعان، وحماد رزق سليم أبو الجيعان، وتبلغ مساحته 90 مترا مربعا، إضافة بئر مياه وبركس يعود لهما ويستخدمانه كحظيرة لتربية الماشية، وتبلغ مساحته 500 متر مربع.

وبين أن المنزلين اللذين هدمهما الاحتلال، يأويان نحو 20 فردا، داعيا كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، إلى التدخل للجم هذه الهجمة الاحتلالية الاستيطانية الشرسة، ومنع الاحتلال من الاستمرار بهدم منازل المواطنين وتشريدهم، والاستيلاء على أراضيهم لصالح توسيع المستوطنات والطرق الالتفافية في مناطق جنوب الخليل.