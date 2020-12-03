الخارجية: الحصول على موافقات لسفر مواطنين وطلبة ورجال الاعمال

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، عن حصولها على الموافقات اللازمة للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا لديها للسفر الى (دبي، القاهرة، اسطنبول، الرياض، الكويت، الدوحة، شيكاغو، نيويورك، فرانكفورت)، في الفترة من 17/12/2020 الى 19/12/2020.

ودعت "الخارجية" جميع من سجلوا لديها في هذه الفترة، إضافة إلى من سجلوا في الفترات من 10/12/2020 الى 12/12/2020، ومن 03/12/2020 الى 05/12/2020، عبر المنصة الالكترونية، ولم يتمكنوا من السفر على متن الرحلات السابقة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ او عبر وكيل سفرهم المحلي، علماً أن هذه الفرصة هي الاخيرة للسفر.







ودعت الخارجية المواطنين الذين سجلوا لديها على المنصة الاخيرة للسفر الى فرانكفورت والكويت، إلى الحجز والسفر على متن اي من الرحلات المذكورة في الجدول اعلاه باتجاه الاقطار التي يرغبون بالوصول اليها، خاصة عبر اسطنبول، دبي، الدوحة، اما بالنسبة للذين سجلوا للسفر الى نيويورك بامكانهم الحجز والسفر على متن رحلة شيكاغو المذكورة في الجدول اعلاه.

وأهابت بجميع من يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص "كورونا" www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.

ونوهت الخارجية إلى جميع المواطنين الذين سجلوا لديها للسفر قبل تاريخ 03/12/2020 ان موافقاتهم لاغية ولا يستطيعون الحجز والسفر على متن هذه الرحلات، وعلى كل من يرغب منهم بالسفر التسجيل من جديد على المنصة الالكترونية.

وأكدت أن هذه الفرصة هي الأخيرة للسفر امام الذين سجلوا لديها قبل تاريخ 17/12/2020، والا تعتبر موافقاتهم لاغية.

ودعت جميع من يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص "كورونا" والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول اعلاه.