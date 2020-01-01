رام الله / سما /

تصدرت تطورات جائحة كورونا، وتداعياتها الصحية والاقتصادية، في فلسطين والعالم، إضافة إلى جديد ممارسات قوات الاحتلال ومستوطنيه، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- 24 وفاة و1427 إصابة بكورونا .. و100% نسبة الإشغال بغرف العناية المكثفة في بيت لحم

- الرئيس يعزي أمير الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

- 50% من المصابين بالفيروس المتواجدين بمشافي الخليل يرقدون بالعناية المكثفة

- الجائحة تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد الفلسطيني في 2020

- سلالة خارج السيطرة من كورونا تؤدي إلى حظر الرحلات من بريطانيا

- صرف باقي مستحقات الموظفين اليوم

- مجدلاني: مخصصات الأسر الفقيرة تصرف الخميس المقبل في جميع محافظات الوطن

- مستوطنون يعتدون على مواطنين في الأغوار وسوسيا ويقلعون أشتال الزيتون قرب سلفيت

- استيلاء المستوطنين على عقارات القدس .. مسألة سياسية تتواطأ فيها جميع أذرع دولة الاحتلال

* "الأيام"

- "الوباء": 24 وفاة ورصد 1427 إصابة جديدة وارتفاع عدد نزلاء المستشفيات و"العناية المكثفة".

- 3 وفيات و212 إصابة بـ"كورونا" في القدس الشرقية خلال يومين

- 48 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

- توقعات بالتعافي العام القادم .. الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 12% العام الحالي

- لندن: سلالة "كورونا" الجديدة "خارج السيطرة" ودول أوروبية تحظر الرحلات من بريطانيا

- ألمانيا: اللقاحات فعالة لمكافحة السلالة الجديدة من "كورونا"

- اعتداءات جديدة لجيش الاحتلال والمستوطنين ونصب كاميرات مراقبة وسط مدينة الخليل

- جيش الاحتلال يكثف اعتداءاته لطرد مزارعين من أراضيهم شرق خان يونس

- مناقصة لبناء 290 وحدة استيطانية جديدة في "غيلو"

- الطرد يهدد عشرات العائلات في الشيخ جراح وسلوان

- إسرائيل: نتنياهو يدرس فرض إغلاق ثالث بسبب الطفرة الجديدة بـ"كورونا"

- العال" الإسرائيلية تسير أول رحلة للمغرب غدا

* "القدس":

- 24 وفاة و1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

- سلالة جديدة من كورونا خرجت عن السيطرة في بريطانيا!

- رقم قياسي لضحايا كورونا حول العالم

- تطوير اللقاحات يحدث ثورة في العلوم الطبية

- إصابة شاب بقنبلة غاز في وجهه وموجة اعتداءات استيطانية جديدة بعدة مواقع بالضفة

- أعمال التجريف بمقبرة الشهداء في القدس تتواصل للأسبوع الثاني

- افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم

- لقاء القاهرة الثلاثي .. هل هو مقدمة لتحرك فلسطيني مصري أردني نحو "مفاوضات جادة" مع إسرائيل؟

- شجار ساخن بالبيت الأبيض بشأن فرض أحكام عرفية لقلب نتائج الانتخابات لصالح ترمب

- أنباء عن اتفاق مبدئي بين نتنياهو وغانتس قد يؤجل الانتخابات الإسرائيلية

- الفيلم الدرامي "غزال" .. المعاناة في المعتقلات بأدق تفاصيلها