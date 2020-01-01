تصدرت تطورات جائحة كورونا، وتداعياتها الصحية والاقتصادية، في فلسطين والعالم، إضافة إلى جديد ممارسات قوات الاحتلال ومستوطنيه، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الاثنين.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:
* "الحياة الجديدة":
- 24 وفاة و1427 إصابة بكورونا .. و100% نسبة الإشغال بغرف العناية المكثفة في بيت لحم
- الرئيس يعزي أمير الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.
- 50% من المصابين بالفيروس المتواجدين بمشافي الخليل يرقدون بالعناية المكثفة
- الجائحة تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد الفلسطيني في 2020
- سلالة خارج السيطرة من كورونا تؤدي إلى حظر الرحلات من بريطانيا
- صرف باقي مستحقات الموظفين اليوم
- مجدلاني: مخصصات الأسر الفقيرة تصرف الخميس المقبل في جميع محافظات الوطن
- مستوطنون يعتدون على مواطنين في الأغوار وسوسيا ويقلعون أشتال الزيتون قرب سلفيت
- استيلاء المستوطنين على عقارات القدس .. مسألة سياسية تتواطأ فيها جميع أذرع دولة الاحتلال
* "الأيام"
- "الوباء": 24 وفاة ورصد 1427 إصابة جديدة وارتفاع عدد نزلاء المستشفيات و"العناية المكثفة".
- 3 وفيات و212 إصابة بـ"كورونا" في القدس الشرقية خلال يومين
- 48 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
- توقعات بالتعافي العام القادم .. الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 12% العام الحالي
- لندن: سلالة "كورونا" الجديدة "خارج السيطرة" ودول أوروبية تحظر الرحلات من بريطانيا
- ألمانيا: اللقاحات فعالة لمكافحة السلالة الجديدة من "كورونا"
- اعتداءات جديدة لجيش الاحتلال والمستوطنين ونصب كاميرات مراقبة وسط مدينة الخليل
- جيش الاحتلال يكثف اعتداءاته لطرد مزارعين من أراضيهم شرق خان يونس
- مناقصة لبناء 290 وحدة استيطانية جديدة في "غيلو"
- الطرد يهدد عشرات العائلات في الشيخ جراح وسلوان
- إسرائيل: نتنياهو يدرس فرض إغلاق ثالث بسبب الطفرة الجديدة بـ"كورونا"
- العال" الإسرائيلية تسير أول رحلة للمغرب غدا
* "القدس":
- 24 وفاة و1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
- سلالة جديدة من كورونا خرجت عن السيطرة في بريطانيا!
- رقم قياسي لضحايا كورونا حول العالم
- تطوير اللقاحات يحدث ثورة في العلوم الطبية
- إصابة شاب بقنبلة غاز في وجهه وموجة اعتداءات استيطانية جديدة بعدة مواقع بالضفة
- أعمال التجريف بمقبرة الشهداء في القدس تتواصل للأسبوع الثاني
- افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم
- لقاء القاهرة الثلاثي .. هل هو مقدمة لتحرك فلسطيني مصري أردني نحو "مفاوضات جادة" مع إسرائيل؟
- شجار ساخن بالبيت الأبيض بشأن فرض أحكام عرفية لقلب نتائج الانتخابات لصالح ترمب
- أنباء عن اتفاق مبدئي بين نتنياهو وغانتس قد يؤجل الانتخابات الإسرائيلية
- الفيلم الدرامي "غزال" .. المعاناة في المعتقلات بأدق تفاصيلها