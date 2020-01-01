مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقناة الناقلة

القاهرة / سما

أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين 21 ديسمبر / كانون أول 2020 ضمن منافسات الأسبوع الثالث من المسابقة التي تشهد إقامة ثلاث لقاءات.

وقال الاتحاد في تصريح له إن أول مباراة في الجولة الثالثة من الدوري المصري تنطلق عند الثانية والنصف عصرًا، في حين تختتم في تمام السابعة والنصف بتوقيت العاصمة القاهرة.

موعد مباراة البنك الأهلي والانتاج الحربي: تبدأ الساعة 02:30 بتوقيت مصر على ستاد كلية الشرطة، فيما تبث على قناة أون تايم سبورت الأولى (ON Time Sports 1 HD) بصوت المعلق حاتم بطيشة.

موعد مباراة الإسماعيلي والجونة: تنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر على ستاد خالد بشارة، في حين تعرض على أون تايم سبورت الثانية (ON Time Sports 2 HD) بتعليق مؤمن حسن.

موعد مباراة المصري وأسوان: تكون صافرة البداية الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة، علما أنها تنقل على أون تايم سبورت (ON Time Sports 1 HD) بصوت المعلق أيمن الكاشف.

ويتقاسم الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري مع أسوان وسيراميكا كليوباترا برصيد 6 نقاط لكل فريق، في حين يأتي الزمالك بالمركز الرابع مع وادي دجلة والاتحاد السكندري بأربع نقاط.

وتستأنف منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز، بلقاء إنبي ضد غزل المحلية على استاد بتروسبورت، بالإضافة إلى مواجهة مصر المقاصة ضد طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة.